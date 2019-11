Alla biblio di Nus i corsi gratuiti di patois

La Biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus e Fénis organizza corsi gratuiti di patois, tenuti dagli insegnanti dell’École populaire de patois e rivolti a coloro che desiderano avvicinarsi alla lingua francoprovenzale o approfondirne la conoscenza orale e scritta.

Sono previsti un corso per principianti e uno di approfondimento, entrambi della durata di 60 ore. Le lezioni si svolgeranno in orario serale, nel periodo dicembre 2019-maggio 2020, nella sede della biblioteca a Nus. Sedi, date e orari precisi saranno stabiliti e comunicati prima dell’inizio dei corsi. Le iscrizioni sono da comunicare e confermare entro venerdì 29 novembre, scrivendo all'indirizzo web biblioteca@comune-saintmarcel.ao.it o telefonando allo 0165778407. Per l’attivazione di ciascun corso è richiesta la presenza di almeno dieci iscritti.