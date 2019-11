Letteratura e teatro raccontano la natura selvaggia alla Cittadella

Una serata dedicata alla montagna e al mondo di passione, esplorazione e grande rispetto che la accompagnano, in un legame , strettissimo, con l’arte e le esperienze artistiche nate dal contatto e dall’immaginario della natura selvaggia. Si intitola “Chi più lontano vede, più a lungo sogna”, ed è un doppio appuntamento – un incontro ed uno spettacolo, a cura della compagnia Cie Les3Plumes che andranno in scena in Cittadella dei Giovani venerdì 22 novembre alle 20.

Il viaggio comincerà all’interno della letteratura nata dall’incontro con la montagna, a cura dell’autrice, attrice, regista e cantante Livia Taruffi , un viaggio nell’atmosfera magica delle leggende che mettono in relazione uomo e montagna.

A seguire andrà in scena “Bonatti, je t’aime”, spettacolo di danza in cui si racconta la profonda fascinazione che gli scritti del memorabile alpinista, giornalista e avventuriero hanno suscitato in una danzatrice che tenta di rivivere le esperienze e le avventure di Bonatti attraverso il linguaggio della danza e la creazione di immagini in movimento. E’ un dialogo postumo tra “Walter B.” e la coreografa Elena Pisu, un incontro poetico tra parole e danza.

In chiusura di serata ci sarà un momento aperto al confronto e alla condivisione di visioni ed esperienze, in una tavola rotonda alla quale – assieme agli spettatori – parteciperanno, tra gli altri, Andrea Plat, guida alpina di Courmayeur e Luisa Montrosset, co-direttrice artistica del Cervino Cinemountain festival.