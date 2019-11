Pontey: Riaperta la intercomunale dell’envers che collega Pontey a Chambave

“I tempi dell’intervento - spiega il sindaco Rudy Tillier - sono stati più lunghi rispetto al previsto, in parte anche per le condizioni meteo poco favorevoli di questi giorni, ma soprattutto perché non abbiamo voluto limitarci solamente al disgaggio e pulizia del versante interessato dalla frana, ma abbiamo voluto altresì realizzare un vallo di contenimento e la posa di reti in aderenza anche sulla paretina rocciosa a monte, in modo tale da diminuire i rischi”.

La strada registra alcune centinaia di passaggi giornalieri e è strategica a livello di piano regionale del traffico per chi vuole raggiungere Aosta o la bassa valle quando, “soprattutto – aggiunge il sindaco - al verificarsi di incidenti, viene chiusa la strada statale 26 nel tratto compreso tra Châtillon e Chambave”.