Stoppani confermato alla presidenza nazionale Fipe

Quarto mandato per l’imprenditore milanese Lino Enrico Stoppani che rimarrà alla guida di Fipe per i prossimi cinque anni. Sono stati rinnovati gli organi dirigenti di Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, e alla presidenza è stato confermato Lino Enrico Stoppani (nella foto).

L’associazione, aderente al sistema Confcommercio, rappresenta circa 300mila imprese in un settore che sviluppa un valore aggiunto di 40 miliardi di euro e occupa oltre un milione di addetti.

“Il ruolo dell’associazione è decisivo in due settori complementari – turismo e filiera agroalimentare – nei quali storicamente ci viene riconosciuta una forte funzione di attrazione, valorizzazione e promozione. All’attività di ristorazione va riconosciuto un ruolo nella conservazione identitaria e produzione culturale. Nello specifico, per quanto riguarda il turismo, occorre valorizzare il ruolo di ristorazione, intrattenimento e servizi balneari, decisivi per migliorare la soddisfazione dei turisti e favorire occasioni di spesa, generando ricchezza e posti di lavoro”, ha precisato il presidente di Fipe.