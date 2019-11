À l’occasion du 30e Anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, il me semble juste que le monde de l’école s’engage dans une réflexion sur les thèmes et les principes fondamentaux qui ont amené à l’adoption, le 20 novembre 1989, du texte de cette Convention selon laquelle tous les enfants et adolescents, filles ou garçons, doivent avoir les mêmes droits civiques, sociaux, politiques, culturels et économiques. Et l’école doit soutenir ces droits. Des droits que les enfants peuvent trouver tout naturellement dans nos classes.

L’école ne doit pas être, et ne doit pas non plus devenir un terrain d’affrontement, ni idéologique, ni politique, surtout. L’école doit enseigner le respect des autres, le respect de tous, y compris de la différence. L’école doit être inclusive. C’est le monde des adultes qui distribue des étiquettes et crée des stéréotypes. N’appliquons pas cette façon de faire au monde des jeunes. Laissons-les s’exprimer et apprendre à se reconnaître pour ce qu’ils sont : des enfants égaux, quelle que soit la couleur de leur peau ou la latitude du pays où ils sont nés.

Égaux en droits et égaux dans leur soif de vivre une vie saine et heureuse.

Nous ne pouvons que les accompagner.

En cette époque qui semble privilégier les affrontements, il me semble prioritaire de souligner l’importance d’une éducation plurielle, enracinée au territoire, mais profondément libre. En respectant les droits de l’homme, chacun de nous respecte aussi ses propres origines.

Nous qui sommes une terre d’Autonomie, nous savons bien à quel point il est important de cultiver ses origines, son particularisme. Et d’ailleurs l’école valdôtaine a fortement contribué à maintenir ce lien, étroit et indissoluble, avec notre langue, nos traditions et notre passé. L’école se doit de respecter le passé et la langue de chacun : c’est cela, l’intégration et le respect de l’autre. C’est cela la culture.

Chantal Certan

Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse