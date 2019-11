PAPA: Giorni ricchi di grazia e gioia

«Oggi parto per il mio 32° #ViaggioApostolico. Cari amici di Thailandia e Giappone, in attesa di incontrarci preghiamo insieme, perché questi giorni siano ricchi di grazia e gioia». A poche ore dalla partenza, prevista alle 19 di martedì 19 novembre dall’aeroporto romano di Fiumicino, Francesco ha chiesto ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera durante il viaggio che si appresta a compiere in Oriente.

Il tweet del Papa è stato postato in mattinata sull’account @Pontifex, poco dopo la consueta visita che il Pontefice ha compiuto nella basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla Salus populi Romani e affidarle il suo trentaduesimo pellegrinaggio internazionale.

Dopo circa 11 ore e mezzo di volo l’aereo con a bordo Francesco atterrerà allo scalo di Bangkok alle 12.30 ora locale (corrispondenti alle 6.30 italiane) di mercoledì 20. Dopo un breve momento di accoglienza il Papa raggiungerà la sede della nunziatura apostolica, dove trascorrerà la sua prima giornata in terra thailandese senza impegni ufficiali.

Il primo appuntamento pubblico della visita è in programma nella mattina di giovedì 21, quando, dopo la cerimonia ufficiale di benvenuto presso la Governmental House e il colloquio con il primo ministro, il Pontefice incontrerà le autorità, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico accreditato nel Paese, dove la comunità cattolica rappresenta una piccola minoranza (poco più dell’uno per cento della popolazione) ma è protagonista di un impegno significativo nella promozione delle opere sociali ed educative, oltre che nel campo dell’apostolato e dell’evangelizzazione.

Francesco resterà in Thailandia fino a sabato 23, per poi trasferirsi in Giappone. Anche lì lo attende il “piccolo gregge” dei cattolici (536.000 battezzati su una popolazione di quasi 127 milioni di abitanti) per una visita che sarà soprattutto all’insegna del messaggio di pace legato alla tragica esperienza del bombardamento atomico di Nagasaki e Hiroshima, avvenuto nell’agosto del 1945. Nel paese del Sol levante il Papa trascorrerà quattro giorni prima di far rientro a Roma martedì 26.