Al via stagione turistica invernale dello sci di fondo

Oltre 60 centimetri di neve fresca sono più che sufficienti e così questa settimana inizia in Valle d'Aosta la stagione turistica invernale dello sci di fondo: Da sabato 23 novembre aprono infatti, dopo quelle di Saint Nicolas, due piste di fondo di Lillaz e Valnontey a Cogne, quella di Flassin a Saint-Rhémy en Bosses e a Torgnon.

In particolare a Cogne sono aperti 10 dei 12 chilometri di pista a disposizione: i biglietti sono in vendita al Consorzio Turistico di Cogne e ai parchimetri vicini ai punti di accesso alle piste.

Ancha a Flassin l'anello di fondo si sviluppa lungo 10 chilometri, attraversando boschi di conifere e prati in lieve pendenza; i biglietti si trovano nella biglietteria del parco giochi. A Torgnon saranno disponibili 23 chilometri delle piste che si sviluppano verso la media Valtournenche (Grandes Montagnes) e verso sud, in direzione del Col des Bornes (La Maisonnette). Biglietteria in centro paese, alla partenza della telecabina.