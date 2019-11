Celebrati in Consiglio i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

La classe 5^B della scuola primaria Ettore Ramires di Aosta è stata accolta nella prima mattina di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, in Consiglio Valle nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.

Ad accogliere i bambini accompagnati dalle insegnanti Silvia Balducci e Ornella D'Addezio sono stati la Presidente dell'Assemblea, Emily Rini, l'Ufficio di Presidenza composto dai Vicepresidenti Joël Farcoz e Luca Distort e dai Consiglieri segretari Jean-Claude Daudry e Luigi Vesan, oltre che dalla Presidente del Comitato regionale per l’UNICEF della Valle d'Aosta, Rita Balzi, e dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Enrico Formento Dojot.

I bambini hanno espresso al Governo regionale e ai Consiglieri i loro pensieri su tre tematiche che hanno particolarmente a cuore: il diritto al gioco, all'istruzione e alla sicurezza sociale.

Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, rispondendo ai ragazzi, ha detto: «I temi da voi proposti, le scuole, i parchi, la sicurezza, ci stanno particolarmente a cuore. Vi ricordo che stiamo rivedendo la programmazione di tutte le strutture scolastiche, affinché non vi siano solo aule ma ci siano spazi ricreativi. Vi è poi una stretta collaborazione tra Forze dell'ordine e mondo della scuola per fornirvi informazioni su tutte le insidie con le quali vi confrontate, dal cyberbullismo, all'uso dei telefonini, alla tutela della privacy. Le vostre domande sono uno stimolo a lavorare di più e a lavorare meglio. Spero che vi appassioniate alla vita sociale della nostra comunità».

La Presidente del Consiglio Emily Rini ha dichiarato: «È molto importante quello che avete fatto: ci avete portato delle idee per migliorare la nostra realtà, come fanno i buoni cittadini e come facciamo in quest'Aula, cercando, tra le idee diverse, di trovare delle sintesi. La vera chiave di volta è di essere non solo critici ma anche propositivi. Voi non siete cittadini soltanto del futuro: siete cittadini dell'oggi.»

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto #KidsTakeover, proposto dall'UNICEF: le celebrazioni continueranno questa sera, quando l'Arco d'Augusto sarà illuminato di blu in collaborazione con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali, diventando parte dell'iniziativa internazionale «go blue» che colora monumenti in tutto il mondo. Le autorità parteciperanno all'accensione delle luci alle ore 18.30 circa.

«Per i ragazzi - spiega Rita Balzi, Presidente Comitato regionale per l’UNICEF della Valle d'Aosta (nella foto) - questa è un'opportunità eccezionale. E l'ascolto da parte degli adulti è un segnale positivo, perché servono grandi occhi e grandi orecchie insieme alla disponibilità. Agli amministratori chiediamo di avere uno sguardo speciale sui bambini che abbiamo intorno: dobbiamo lavorare per affrontare le situazioni difficili del nostro territorio, avendo la disponibilità di rallentare il passo per affrontare questo temi.»

Alle celebrazioni del Consiglio partecipa anche il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Enrico Formento Dojot, che ha sottolineato come «non ci sia modo migliore per festeggiare di avere i ragazzi che si avvicinano alle Istituzioni. La Convenzione di New York è fondamentale perché per la prima volta è passata dall'idea di tutela a quella dei diritti: i bambini diventano quindi parte attiva, propositiva. Ci sono diritti, come quello ad avere il rispetto dei propri tempi, che ci chiedono un impegno. Occorre lavorare tutti insieme oggi, per garantire questi diritti creando una rete che lavora in modo concertato. E questa potrebbe essere l'occasione per costituire un Osservatorio regionale, per avere un'attenzione costante verso i bambini e per accompagnarli verso l'età adulta.»