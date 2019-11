Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Cogne

Per consentire la realizzazione della variante provvisoria in corrispondenza del ponte di Chevril, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo un tratto la s.r. 47 di Cogne, nel Comune di Aymavilles, in Località Chevril (dal km 8+500 al km 8+650), da oggi, martedì 19 novembre, fino al 6 dicembre 2019, 24 ore su 24.