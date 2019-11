Projet ErasmusPlus « Dico+»: réunion transnationale à Kecsckemèt, en Hongrie

Lancé en janvier 2019, le projet est arrivé à la fin de la première phase expérimentale. La réunion dans la ville hongroise a permis aux partenaires de sélectionner les documents vidéo réalisés au cours de cette première phase, de mettre les bases pour lancer la seconde phase d’expérimentation et de préparer deux événements de dissémination à Rennes, en France, et à Cordoue, en Espagne, en 2021.

Les établissements scolaires valdôtains impliqués dans la première phase d’expérimentation sont les institutions scolaires « San Francesco » d’Aoste, « Luigi Barone » de Verrès et « Unité des communes valdôtaines Mont-Rose A » de Pont-Saint-Martin.

Les partenaires du projet ErasmusPlus « Dico+ », en plus de l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse, sont l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Bretagne (France), chef de file du projet, l’Inspectoratul Scolar Judetean Botosani (Roumanie), Interprimair (Pays-Bas), Neumann Janos Egyetem (Hongrie), Lietuvos Edukologijos Universitetas (Lituanie), l’INSPE de Normandie (France) et l’Universidad de Cordoba (Espagne).