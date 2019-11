COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Discarica POmpiod, Valle Virtuosa chiede dimissioni politici

Apprendiamo con sollievo le notizie in merito al blitz della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale che hanno posto sotto sequestro la discarica per inerti speciali di Pompiod.

Finalmente il muro del silenzio si sta sgretolando grazie a numerose assemblee civiche e ad una petizione che hanno sollevato l’interesse della popolazione, ai servizi giornalistici e televisivi che ne sono derivati e alle indagini messe in atto dalle forze dell'ordine.

L’Amministrazione regionale ha concesso di smaltire rifiuti industriali provenienti da fuori regione in una discarica privata per inerti, inadeguata ad accoglierli, posta in un luogo densamente abitato e soggetto a vincoli ambientali.

Fin da subito ai cittadini più attenti e sensibili è parso chiaro che si fosse passato il segno. Come è possibile che i Sindaci e l’Amministrazione regionale non si siano resi conto che le loro scelte avrebbero favorito esclusivamente i proprietari ed i gestori privati della discarica arrecando null’altro che disagi, danni e rischi sanitari ai propri concittadini? A che pro tutto questo?



Ora che la discarica di Pompiod è stata messa sotto sequestro i politici che l’anno autorizzata o accettata non possono più sostenere di aver agito nell’interesse della comunità e del territorio.

L'unica cosa saggia che possono fare ora è porre le proprie scuse alla popolazione e dare le dimissioni.