I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Il Corriere della Sera - Ilva, l'altoforno resta acceso, Mittal vedrà Conte. Così il sistema Arno ha salvato Pisa dalla nuova alluvione. Trenta, imbarazzo M5S per l'inchiesta sulla casa

La Stampa – Il tribunale tiene accesi gli altoforni dell'ex Ilva, piano di rilancio cpn Cdp. Il bis delle 'sardine', a Modena piazza piena contro Salvini. Valle d'Aosta, temperature alte, il territorio è più verde rispetto a 20 anni fa

La Repubblica - Ilva, forni accesi per ordine dei giudici, Mittal accetta di incontrare Conte. Inchiesta Trenta, ex ministra a rischio espulsione M5S

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, in attesa del confronto Conte-Mittal i giudici ordinano 'forni accesi'. Valanga di dichiarazioni sui Caf, in arrivo 2,2 milioni di richieste

Il Fatto Quotidiano - I commissari al Tribunale, 'da Arcelor disegni illeciti per distruggere l'ex Ilva e danneggiare i concorrenti'

Gazzettamatin.it - Lupo, flash mob di protesta contro nuova legge sotto Palazzo regionale

Aostasera.it - Saint-Vincent, al Palais la Pfm canta De André

Aostaoggi.it - Ddl lupo, petizione on line si avvicina a 1600 firme

Aostanews24.it - Polizia, controlli straordinari sul territorio regionale

BobineTV - La Valle d'Aosta e l'Europa, un sito un progetto