PAPA: Lo spreco alimentare impedisce il progresso dei popoli

Lo spreco alimentare è «un fenomeno che grava sempre più sulla nostra coscienza» perché «lede la vita di tanti individui e impedisce il progresso dei popoli». Lo scrive Papa Francesco nel messaggio inviato, nella mattina di lunedì 18 novembre, al direttore del Programma alimentare mondiale in occasione dell’apertura della seconda sessione ordinaria del Comitato esecutivo dell’organismo.

Denunciando quello che Giovanni Paolo II definiva il «paradosso dell’abbondanza» — ossia il fatto che «in molti luoghi i nostri fratelli e sorelle non hanno accesso a cibo sufficiente e sano, mentre in altri il cibo viene buttato e sprecato» — il Pontefice ha ricordato che per «costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato indietro» occorre «creare un presente che rifiuti radicalmente lo spreco di cibo».

Solo «insieme, senza perdere tempo, unendo risorse e idee, possiamo introdurre uno stile di vita che dia al cibo l’importanza che merita». Uno stile che «consiste nell’apprezzare adeguatamente ciò che madre Terra ci dona» e che può avere un concreto «impatto sull’umanità nel suo insieme». L’appello contro lo spreco alimentare è risuonato significativamente all’indomani della terza Giornata mondiale dei poveri, che il Papa ha celebrato con la messa mattutina in San Pietro e con il pranzo condiviso insieme a 1.500 indigenti nell’aula Paolo VI.

Nell’omelia della celebrazione eucaristica Francesco ha invitato a non dare ascolto a «chi diffonde allarmismi e alimenta la paura dell’altro e del futuro, perché la paura paralizza il cuore e la mente». In un mondo condizionato dalla ricerca del «tutto e subito», ha osservato, «non troviamo più tempo per Dio e per il fratello che ci vive accanto».

Così, «nella smania di correre, di conquistare tutto e subito, dà fastidio chi rimane indietro. Ed è giudicato scarto: quanti anziani, quanti nascituri, quante persone disabili, poveri ritenuti inutili. Si va di fretta, senza preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia di pochi accresce la povertà di molti».Sottolineando che «i poveri sono preziosi agli occhi di Dio», il Pontefice ha ricordato che «il Vangelo si vive così, come mendicanti protesi verso Dio».

Allora, ha esortato, «anziché provare fastidio quando li sentiamo bussare alle nostre porte, possiamo accogliere il loro grido di aiuto come una chiamata a uscire dal nostro io, ad accoglierli con lo stesso sguardo di amore che Dio ha per loro». Solo «stando con i poveri, servendo i poveri, impariamo i gusti di Gesù, comprendiamo che cosa resta e che cosa passa».

Non a caso, «il senso della fede del popolo di Dio» li ha sempre visti come «i portinai del Cielo». E «già da ora sono il nostro tesoro, il tesoro della Chiesa»