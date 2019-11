Architettura e montagna in due iniziative della Fondazione Courmayeur Mont Blanc

Il centro per adolescenti di Briga di cui si parlerà sabato in un convegno

Architettura moderna alpina è un programma pluriennale di ricerca dell’Osservatorio “Laurent Ferretti” della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, insieme all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d’Aosta. Nell’ambito di questo progetto nei giorni 22 e 23 novembre sono in calendario, ad Aosta, due iniziative.

Venerdì 22 novembre, alle 17.30, nella Sala della Biblioteca regionale di Aosta, è in programma la presentazione, in anteprima, del Quaderno 47 Alpi in divenire. Architetture, comunità. Per la presentazione l’architetto valdostano Sandro Sapia dialogherà con Carlo Calderan, presidente della Fondazione Architettura Alto Adige. Saranno presenti Francesca Chiorino e Marco Mulazzani, curatori del Quaderno.

Sabato 23 novembre, alle 9.15, nella Sala M. Ida Viglino del Palazzo regionale, è in calendario il Convegno Alpi partecipate. Formazione e ricerca in ambito alpino che pone al centro della programmazione la condivisione di valori e modi di vivere la montagna. Il programma di incontri, convegni e pubblicazioni è ideato e curato da Francesca Chiorino e Marco Mulazzani.

Il Convegno intende indagare tre diversi casi di educazione, formazione, ricerca condivisa nell'ambito di tre istituzioni che sorgono in tre luoghi alpini di confine. Si tratta del Centro per adolescenti Jugendheim Mattini a Briga, nel Vallese, della Fondazione Garbald a Castasegna in Val Bregaglia e dell'Abbazia di Marienberg a Malles, in Val Venosta.

In questi tre luoghi alpini, fortemente legati a delle preesistenze storiche, si sono sviluppati tre progetti pregni di significato sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista comunitario, in cui il ruolo degli architetti ha significato un forte coinvolgimento, non solo in qualità di tecnici incaricati, ma di artefici del cambiamento, con una funzione dunque consapevole e responsabile nei confronti della Storia e della Società.