Vivi l’Europa con Eurodyssée

C’è chi, dalla Valle d’Aosta, è andato a Barcellona a fare il pizzaiolo o in Francia a realizzare audiovisivi o ancora alle Azzorre in un progetto per le certificazioni verdi delle attività turistiche marittime dell'arcipelago. Oppure chi è venuto in Valle d’Aosta, come un giovane svizzero che ha lavorato per una società di comunicazione, una belga che ha fatto la cameramen o una rumena che si è occupata della promozione e implementazione del sito del Cervim.

Sono solo alcuni fra i risultati di Eurodyssée, il Programma dell’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) che promuove la mobilità internazionale dei giovani, offrendo loro la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale attraverso un’esperienza lavorativa all’estero.

A tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, Eurodyssée offre la possibilità di svolgere un tirocinio professionale per un periodo da 3 a 7 mesi in un’altra Regione europea, con il supporto di un corso di lingua e di un sostegno economico. Si tratta di un’opportunità per acquisire nuove competenze spendibili sul mercato del lavoro, per conoscere una lingua e una cultura diversa, per arricchire il proprio bagaglio culturale.

Ma anche le aziende valdostane possono chiedere di accogliere un giovane per uno stage, senza nessuna spesa tranne l'assicurazione Inail, in quanto tutte le altre sono a carico del Programma.

La Valle d’Aosta è stata una fra le cinque regioni che hanno lanciato Eurodyssée ed è attualmente una fra le tre Regioni italiane in cui è operativo (le altre due sono il Trentino e la Sardegna). Le altre Nazioni coinvolte sono Belgio, Croazia, Francia, Romania, Spagna, Bosnia Erzegovina, Cipro, Georgia, Portogallo, Serbia e Svizzera.

Per maggiori informazioni e per presentare la propria candidatura, rivolgersi al Consorzio Trait d’union (che attualmente gestisce il programma per il Dipartimento politiche del lavoro), alla Cittadella dei giovani in via Garibaldi 7 ad Aosta (tel. 0165/35971, email eurodysse@traitdunion.org).