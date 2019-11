Pioggia sul fondovalle e neve a partire da 800 metri di quota

E' durato poco il sole sulla Valle d'Aosta, giusto il tempo di illuminare le piste da sci innevate, dove gli operatori ora attendono la nuova perturbazione in arrivo per fare un ulteriore pieno di 'fiocca' in vista del fine settimana, quando apriranno in anticipo diversi impianti sciistici.

Oggi giornata coperta dall'alba al tramonto e nelle vallate di Cogne, Rhemes, Valsavara, Valgrisa, Ayas e Valtournenche potrebbe essere necessario armarsi di pala per poter rientrare a casa: "Sino a metà pomeriggio di martedì 19 novembre ancora nevicate dalle quote medie" recita il bollettino dell'Ufficio meteo regionale e sopra i 1200 metri sono attesi da 15 a 30 cm di neve fresca a fine giornata.

Nevischio fino a 800 metri di quota e pioggia invece sul fondovalle, mentre le temperature registrano un lieve aumento in tutta la valle e a tutte le quote: la massima è a Donnas con 7 gradi ieri era Aosta con 5, la minima a Cogne con -6 gradi contro i-8 di ieri.

A Breuil-Cervinia le nevicate di questi ultimi giorni hanno consentito ulteriori nuove aperture sulla parte italiana del comprensorio del 'Cervino Ski Paradise'. Da sabato 16 novembre è aperta la seggiovia 'Pancheron' con la pista 26, così da consentire di raggiungere il domaine skiable di Plan Maison anche dal centro paese, dove da giovedì 12 novembre sono in funzione le seggiovie 'Cretaz' e Campetto, con rientro in Cervinia dalla pista n.5.

A Plan Maison (foto a lato) è aperta l'omonima seggiovia oltre alle Fornet e Bontadini e alla sciovia Baby La Vielle. Sempre per i principianti, in paese, in zona Cretaz, è in funzione il tapis roulant. Aperta anche la parte alta della pista Ventina con rientro, sci ai piedi, a Cime Bianche Laghi. In territorio svizzero attorno al Cervino sono invece in funzione gli impianti sul ghiacciaio di Plateau Rosà, con le sciovie Plateau Rosà 1,2,3, la seggiovia Furggsattel e il collegamento Trockener Steg - Piccolo Cervino.

In ritardo rispetto alla Valtournenche ma in netto anticipo rispetto all'anno scorso, il comprensorio del Monterosaski in Val d'Ayas, dove le temperature favorevoli che hanno agevolato l’innevamento artificiale e le nevicate consentono l’apertura per sabato 23 novembre del comprensorio Monterosaski 3 Valli, ovvero gli impianti e le piste della dorsale che unisce Frachey, Gressoney e Alagna offrendo così i collegamenti tra le valli di Ayas, Gressoney e Alagna. Gli altri impianti del Monterosaski apriranno sabato 30 novembre e domenica dicembre.

A La Thuile confermata l’apertura parziale del comprensorio dal 30 novembre. Saranno operativi i settori di Les Suches e Chaz Dura. Gli impianti aperti sono la Telecabina DMC, per arrivare in quota a Les Suches, le Seggiovie Chaz Dura Express, Chalet Express e la Sciovia Gran Testa con le piste n. 9, 10, 11, 12, 14 e 20 bassa.

A Courmayeur, è possibile sciare sul versante Chécrouit; in funzione la funivia Courmayeur, le telecabine Dolonne e Chécrouit e le seggiovie Maison Vieille, Gabba e Bertolini. Due sono le piste aperte, Internazionale e Lazey.

A Champoluc si scierà da sabato 2 dicembre si scia sulla pista Del Bosco (C1) servita dalla Telecabina Champoluc-Crest e sul Campo Scuola Crest (C2). L’apertura della pista Del Bosco (C1) è prevista senza interruzioni anche nei giorni successivi, mentre il Campo Scuola Crest (C2) chiuderà al pubblico per riaprire giovedì 7 dicembre.

A Cogne possibile apertura già sabato 24 novembre dei dodici anelli degli 80 chilometri di tracciati di sci di fondo di Valnontey, Epinel e Lillaz; anche l'apertura delle piste di discesa e dei quattro impianti di risalita potrebbe essere anticipata; data ideale sabato 30 novembre.