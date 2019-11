A Jovencan, in fr. Grumel, AFFITTASI bilocale arredato, con entrata indipendente e composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, posto auto esterno e cantina. Riscaldamento autonomo con caldaia gpl. Per UNA PERSONA e NO ANIMALI! € 350,00 mensili.

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it