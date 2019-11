Dalla Regione un sostegno ai lavoratori della Shilohattraverso un primo incontro con le agenzie del lavoro

Ieri, 18 novembre 2019, a Verrès, presso la sala polivalente dell’Unité des Communes Evançon, si è svolto l’ADR-DAY, un incontro informativo rivolto ai lavoratori della società Shiloh Industries attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Nel corso dell’incontro le agenzie per il lavoro operanti sul territorio hanno incontrato i numerosi lavoratori che si sono presentati a richiedere informazioni sui servizi che saranno messi a loro disposizione, per una ricollocazione lavorativa.

L’Amministrazione regionale, come ha assicurato lAssessore Luigi Bertschy - continua ad operare per sostenere, in stretta sinergia con sindacati, associazioni di categoria, agenzie del territorio, per tutelare i lavoratori della Shiloh.