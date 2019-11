L’autore sostiene che nella vita ci troviamo quotidianamente davanti a delle scelte di ogni tipo, dalle più facili alle più difficili. Quando si prendono delle decisioni, o ci si avventura in qualcosa di nuovo, l’errore è sempre dietro l’angolo e va in qualche modo preventivato. Ma quando non si prevede allora si commette un doppio errore. Gli errori sono sempre perdonabili, se si ha il coraggio di ammetterli e devo ammette sul nuovo canale Europa che si può consultare sul sito web della Regione ho fatto delle valutazionei forse affrettate.

Presentato in pompa magna dai Coordinatori dei Dipartimenti politiche strutturali e affari europei, Enrico Mattei, e innovazione e agenda digitale, Marco Mignacco, e il Capo progetto di In.Va, Pasquina Brilla, il web designer che ha curato la revisione del canale, Jean Paul Lustrissy, che si è occupato anche della linea editoriale e dell’esperienza utente, il canale, dopo un’attenta valutazione e analisi, è sicuramente uno strumento di consultazione per gli imprenditori e per i cittadini. Lo scrivo con estrema serenità e chiedo venia a chi ha lavorato per realizzare un progetto che forse è stato considerato meno di quanto vale.

A mia parziale scusante prendo in prestito le parole di Ugo Foscolo: Non ci sono errori, ma opportunità per conoscere le cose. E l’errore mi ha permesso di meglio conoscere canale Europa. A Jean Paul Lustrussy e tutti coloro che hanno profuso fatiche e capacità per realizzare un nuovo strumento di comunicazione-informazione che può avvicinare i valdostani all’Europa chiedo comprensione. Anche se qualche riserva la devo ancora sciogliere, faire des erreurs est humain.