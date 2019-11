I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali i gravi danni causati dal maltempo in Italia; in evidenza anche la nuova svolta politica apertamente a sinistra del Pd e l'intervento di Conte sulla necessità di modficare gli aspetti della manovra sulle tasse



Il Corriere della Sera - Arno e Reno fanno paura, scuole chiuse per maltempo. Appello di Conte sulle tasse, 'in Parlamento giù quelle sulle auto'. Zingaretti rilancia il Pd a sinistra

La Stampa – Acqua e neve paralizzano l'Italia, fiumi esondati in Emilia e in Toscana. Pd, la svolta a sinistra di Zingaretti. Cervinia batte tutti, lo parte d'anticipo, via anche al fondo

La Repubblica - Maltempo, scuole chiuse in molte zone, in Emilia e in Toscana esondano fiumi. Di Maio, 'vogliono far cadere il governo'; ma il Movimento è divisoilsole24

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, spunta il salvataggio modello 'British steel'. Valanga di dichiarazioni sui Caf, in arrivo 2,2 milioni di richieste

Il Fatto Quotidiano - Acciaio, non bastano i dazi Ue: in Italia il boom delle importazioni dalla Turchia, che supera Cina e India

Gazzettamatin.it - Ecco perchè è nata l'inchiesta Geenna

Aostasera.it - Cogne, installata la colonnina di ricarica 'fast' più alta d'Italia

Aostaoggi.it - L'Oipa contro il ddl lupo

Aostanews24.it - Ddl lupo, Adu a Rete Civica, 'siate coerenti e non votatelo'

BobineTV - Un hackaton per rendere attrattivi i territori rurali