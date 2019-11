IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 17 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI @SATIRA INDIGESTA@

Facendo seguito a quanto pubblicato su AostaCronaca.it il 12 novembre 2019 nella rubrica Poussa Cafe (chi non l'avesse letto clicchi qui) , le Organizzazioni Sindacali di categoria si chiedono dove si possa riscontrare nell’articolo l’ironia?

Soprattutto quando si afferma che i dipendenti della CAS siano dei fannulloni.

Vorremmo ricordare, con un pizzico di presunzione, a chi scrive “GRAFFIANTI “ articoli su un giornale online che la VdA ha vissuto anche momenti felici e parte del merito è da attribuire proprio a “quei fannulloni”, che sono stati tra i protagonisti di quello che è stato il piccolo miracolo vadostano.

Quindi ci sentiamo di dare un consiglio, sicuramente non richiesto, a chi pensa di fare della spicciola ironia sulla pelle dei lavoratori. Sarebbe meglio rivolgere quel tipo di SATIRA FEROCE verso altri lidi, visto che la stessa dovrebbe servire a stimolare i potenti di turno, non a umiliare chi nella scala sociale non è certamente tra i più fortunati.

Le Segreterie Regionali FIM; FIOM; SAVT/MET; UILM

Cari sindacalisti, mi scuso del prezioso tempo che aveva dovuto dedicare per rispondere (a 46 parole con 157), a poche righe ironiche; ben 5 giorni. Se l'ironia non la cogliete nessuno ve la può spiegare. Non era scritto che i lavoratori della Cogne sono fanulloni; ma si faceva riferimento ai fanulloni. E per favore i miracoli lasciamoli perdere. Grazie del consiglio che ricambio, anche se non richiesto, suggerendovi di leggere il breve saggio di Carlo M. Cipolla. pi.mi.

