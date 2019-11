Il PmDay di Piccola Industria di Confindustria VdA ha compiuto 10 anni

Il PMI DAY, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria, ha tagliato il traguardo della10a edizione. Anche il 2019 ha confermato il grande successo di questa iniziativa, coinvolgendo 27 imprese valdostane e oltre 1150 ragazzi di 12 istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.

(nella foto accanto, visita al Salumificio Bertolin)

Negli ultimi dieci anni le piccole e medie imprese di Confindustria, a livello nazionale, hanno apertole loro porte a quasi 350 mila ragazzi per raccontarsi, per mostrare alle nuove generazioni cosa significa fare impresa e con quale impegno, passione e dedizione vengono realizzati i prodotti o iservizi che arrivano sul mercato. Dal 2010 - anno in cui il presidente Vincenzo Boccia, che di recenteha fatto visita in Valle, ideò la manifestazione mentre era alla guida della Piccola Industria - ad oggi il numero delle aziende coinvolte è quadruplicato. Questo trend di crescita ha riguardato anche la Valle d’Aosta infatti, di anno in anno, la partecipazione e l’entusiasmo di imprenditori, scuole estudenti è cresciuto fino a far registrare numeri davvero importanti.Gli studenti e i loro insegnanti hanno la possibilità di toccare con mano l’attività delle imprese valdostane, confrontarsi con alcuni lavoratori ed anche direttamente con gli imprenditori.

(a fianco, gli studenti alla Engineering D.HUB S.r.l.)

“Crediamo in questa iniziativa da sempre, l’obiettivo è di avvicinare i ragazzi delle scuole alle attivitàimprenditoriali che compongono il tessuto produttivo regionale – ha affermato il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Valle d’Aosta Edy Incoletti – far capire loro quali sono le possibilità di impiego e le realtà produttive del territorio. Siamo molto soddisfatti per la risposta chehanno dato i colleghi imprenditori anche in questa edizione. Il rapporto con le Istituzioni scolastiche è del tutto consolidato, riceviamo da subito molte adesioni e percepiamo l’entusiasmo e l’attenzione riservata a questa iniziativa. Siamo contenti che per questa decima edizione abbiano voluto partecipare anche le Pépinière d’entreprises di Aosta che si confermano un partner privilegiato dell’Associazione. In occasione del decennale dell’iniziativa abbiamo inoltre voluto aprire le porteanche di Confindustria Valle d’Aosta, spiegando ai ragazzi l’importanza di far partedell’Associazione e i vantaggi riservati agli Associati.

(Nella foto, visita alla Tecnomec srl)

”Il Presidente PI Edy Incoletti ha concluso: “Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, voglio ringraziare i colleghi componenti del Comitato della Piccola Industria, lo staff dell’Associazione, le aziende associate, gli studenti e gli insegnanti che ogni anno partecipano alla buona riuscita dell’iniziativa”.



Elenco delle Istituzioni Scolastiche e delle Aziende Associate partecipanti:

Sono state 12 le Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado presenti (nella foto in visita alla sede di Confindustria):

- Institut Agricole Régional

- ISILTP

- ISIT Manzetti

- Istituto Don Bosco

- Istituto L. Barone

- Istituto Professionale regionale alberghiero di Châtillon

- Istituzione Scolastica E. Martinet

- Istituzione Scolastica Mont Rose A

- Istituzione scolastica St. Roch

- ITPR Corrado Gex

- Liceo E. Bérard

- Liceo M. Adelaide-

(I ragazzi alla Thermoplay spa)





Sono state 27 le Aziende Associate aderenti all’iniziativa:

- AKHET S.r.l.

- AVDA S.p.A

- CCS Centro Colture Sperimentali

- Chenevier S.p.A.

- CO.PA.CO S.r.l.

- Core Informatica S.r.l.

- Deval S.p.A.

- Engineering D.HUB S.p.A

- F.lli Ronc S.r.l.

- Heineken S.p.A.

- Honestamp S.r.l.

- La Valdôtaine S.r.l.

- Logic Sistemi S.r.l.

- Podium Engineering S.r.l.

- Rai S.p.A.

- Salumificio Maison Bertolin S.r.l.

- Shiloh Industries Italia S.r.l. a s.u.

- St. Roch S.r.l.

- STMicroElectronics S.p.A. (Foto di gruppo alla Honestamp srl )

- Tecnomec S.r.l.

- Thermoplay S.p.A.

- Valdostana Grandi Cucine S.r.l.

- Vallée d’Aoste Ecologie S.r.l.

- VDA Carni S.r.l.

- VI.M S.r.l.

- Confindustria Valle d’Aosta

- Pépinière d’entreprises di Aosta