E' tornato il sole sulla Valle ma già da stasera possibili nuove nevicate

Tregua del maltempo sulla Valle d'Aosta: questa mattina le nuvole che hanno coperto per giorni il fondovalle hanno lasciato il posto a un cielo azzurro 4 e almeno in parte soleggiato. Le temperature restano però nella media stagionale con la minima più bassa a Cogne (-9) e la massima più alta ad Aosta con 2 gradi.

La quota neve è 700 metri e non desta preoccupazione lungo le strade delle vallate, attraversata in questi giorni dai primi sciatori che hanno approfittato dell'apertura anticipata di diversi comprensori turistici e impianti di risalita. L'Ufficio neve e valanghe indica 60 centimetri di neve fresca a Cogne e a Cervinia, 85 a Valsavrenche, 80 in Val di Rhemes, solo 30 a Courmayeur e a Gressoney.

Per le prossime ore è prevista una nuova perturbazione, che dal tardo pomeriggio di oggi potrebbe portare nuove precipitazioni ancora a partire da 700 metri di quota in media e alta Valle e da 1000 metri nelle vallate di Champoluc, Champorcher e Gressoney