Quart: Pronti fondi per migliorare rete emergenza e videosorveglianza

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Quart una variazione al Bilancio da 9.500 che consente di portare a compimento alcune opere importanti. Prima fra tutte l'implementazione della rete di videosorveglianza e della rete di comunicazione per la gestione delle emergenze, due strumenti che il sindaco, Eugenio Acheron, ritiene fondamentali per migliorare la sicurezza sul territorio. E' previsto l'allestimento di una rete wireless in grado di mettere in contatto tramite un canale sempre aperto Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell'ordine e tecnici comunali; la rete di videosorveglianza prevede l'allestimento di telecamere in punti ritenuti particolarmente a 'rischio' sia sul piano della sicurezza stradale sia per la protezione della proprietà privata e dei beni pubblici.

L'investimento per il miglioramento delle reti di sicurezza ed emergenza è in linea con l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile, approvato dall'Assemblea all’unanimità. Previsti anche investimenti per l'adeguamento hardware degli uffici comunali e pertanto l'acquisto di nuovi pc e altri strumenti collegati alla rete telematica; la restante parte della variazione sarà destinata ai servizi veterinari per il controllo delle colonie feline, che in alcune frazioni di Quart rappresentano ad oggi un problema.

All'unanimità è stato anche approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di costruzione del nuovo parcheggio in località Berthod, finanziato nel Piano regionale delle OperePubbliche.