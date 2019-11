Chatillon: Dalla Sagra dei Mieli più di mille euro da devolvere in beneficenza

Tanta sinergia ha portato ad un grande risultato; ha prodotto una raccolta di fondi che ha ammonta a più di mille euro da Château Miel devoluto alla scuola di musica del Corps Philharmonique de Châtillon per l’acquisto di uno strumento, e oltre 700 euro a favore dell’Associazione “A.P.S. Forrest Gump VdA Onlus” raccolti al banco banco allestito dall’Associazioni Cuochi Vda cucinando i prodotti locali in piazza Duc.

La 16esima edizione della Sagra del Miele è stata caratterizzata da un grande riscontro di presenze ed apprezzamenti fin dalla giornata dedicata alle scuole che hanno formalmente ringraziato per i laboratori realizzati grazie alla preziosa collaborazione dei Tecnici dell’Assessorato all’Agricoltura con il corso di degustazione, di Douce Vallée con le lavorazioni dedicate all’aceto di miele, di Vertosan con la preparazione del genepy.

Alla rassegna hanno contribuito l’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, il Consorzio Apistico Valdostano, l’Associazione delle Città del Miele ed, in particolare, il Comune di Monti (SS), ospite d’onore, la Fondazione per la Formazione Professionale Turistica con gli alunni che hanno altresì realizzato la quarta edizione del dolce di Châtillon, e gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Tecnico per il Turismo che hanno gestito le visite guidate dei punti di interesse del Paese durante la giornata di domenica, i produttori locali, Coldiretti Lo Tzaven e Slow Food, gli sponsor, i volontari, le Associazioni coinvolte, i dipendenti comunali e tutti coloro che hanno collaborato e prestato il loro impegno a vario titolo e, infine, i nostri bambini delle scuole di infanzia e primarie con i loro insegnanti per il costante apporto allegro e colorato.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione l’Amministrazione lo rivolge all’Associazione Les Amis de Prosper, Associazione Commercianti di Châtillon, Corps Philharmonique de Châtillon, le guide turistiche Enrica Meynet e Giuliana Novallet, Les Chevaliers d’Arpitan, Anna Ferretti e Carola Felappi dell’Associazione CEA per l’allestimento del Museo del miele, Ape Club, Vespa Club, Corpo Forestale Valdostano, V.V.F.F., Oratorio e Cavallo e Natura.