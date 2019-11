I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali le pretese di Arcelor Mittal e le tante ipotesi di soluzioni sulla grave crisi dell'ex Ilva; in evidenza anche i gravi danni causati dal maltempo in Italia e i primi interventi a Venezia ancora flagellata dall'acqua alta



Il Corriere della Sera - Acqua alta a Venezia, nuovo picco e nasce una app per gli allarmi; il governo, 'stop mutui in città'. Taranto, inchiesta per sabotaggio dell'economia, e lunedì si ferma l'indotto Ilva.

La Stampa – Le condizioni di Arcelor-Mittal per sedersi di nuovo al tavolo. Il maltempo flagella l'Italia, è allerta in 11 regioni; tavolo di crisi per Venezia. La Valle d'Aosta vuole 'riconsiderare' le discariche di Pompiod

La Repubblica - Venezia, l'acqua è tornata a salire, allarme per un picco di 160 cm. Ex Ilva, il pm di Taranto indagano per 'danno all'economia nazionale'

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, per spegnere i forni non basta schiacciare 'off' ecco perchè. Pubblico impiego, record di concorsi, dall'Aci all'Inps tutte le possibilità

Il Fatto Quotidiano - Ex Ilva, i commissari denunciano Mittal ai pm di Taranto, 'danni ai mezzi di produzione e all'economia'

Gazzettamatin.it - Fiamme nella falegnameria Duclos di Aosta

Aostasera.it - Un CEO valdostano per l'azienda internazionale Qwarzo

Aostaoggi.it - L'Oipa contro il ddl lupo

Aostanews24.it - Ddl lupo, Adu a Rete Civica, 'siate coerenti e non votatelo'

BobineTV - Il vademecum neve di Aosta