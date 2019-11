IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 17 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI @ROULEZ JEUNESSE@

Largo ai giovani lo dicono i vecchi che non si scansano. Largo ai giovani! Un bel complimento davvero! Ma largo si fa ai vecchi. “La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai loro genitori...” La citazione è di Socrate, filosofo greco, che visse dal 469 al 399 prima di Cristo.

Sarà anche per questo che candidato alla presidenza della controllata della Regione Monterosaski è Roberto Vicquery di 65 anni con un ricco palmares di ex che inizia il secolo scorso e finisce nel 2008: sindaco, consigliere e assessore regionale. roulez jeunesse!

