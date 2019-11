Arte e musica contemporanea la proposta del Castello Gamba

Si intitola come un celeberrimo lavoro del sassofonista jazz John Coltrane, 'My favorite thing', la visita guidata nei percorso del cuore attraverso le opere della collezione permanente con Marco Bettio in programma giovedì 21 novembre dalle 17 alle 18 al Castello Gamba di Châtillon.

Marco Bettio dopo il liceo artistico frequenta la sezione di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. In questi anni partecipa e organizza le prime esposizioni in spazi pubblici e privati. Dal 2014 vive tra Torino ed Aosta, collabora con varie gallerie.

Alla vista guidata fa seguito, alle 18. per i Concerti del Gamba 'Spettri di Romitelli', focus sulla musica di Fausto Romitelli, Hugues Dufourt e Tristan Murail con Gilbert Impérial e Vincenzo Santarcangelo Fausto Romitelli è oggi uno dei compositori italiani più conosciuti ed eseguiti al mondo. Eppure i suoi rimangono ancora “oggetti sonori non identificati” per il modo davvero unico in cui riescono ad amalgamare high e low art, acustico ed elettrico/elettronico, musica scritta e musica non scritta, generi che spaziano dalla classica al rock, dalla techno all’ambient.

Gilbert Impérial, chitarrista, si dedica da diversi anni all’esplorazione del repertorio contemporaneo per chitarra classica e chitarra elettrica. E’ particolarmente attratto dalla composizione non convenzionale e dall’elaborazione del suono. Vincenzo Santarcangelo insegna Filosofia della Musica al Conservatorio «Arrigo Pedrollo» di Vicenza e Tecniche di Comunicazione al Politecnico di Torino.