I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali ancora le tante ipotesi di soluzioni sulla grave crisi dell'ex Ilva; in evidenza anche i gravi danni causati dal maltempo al Nord e la criticità del Mose di Venezia, su cui il governo deve intervenire



Il Corriere della Sera - Ilva, l'ipotesi di un supercommissario; il premier 'Non lasceremo che chiuda'. Venezia, danni a una chiesa su due, in Alto Adige isolate quattro valli. Sulla manovra la stretta di Conte

La Stampa – Nessuna soluzioner per Ilva, ma si tratta. Sergio Costa, 'per salvare Venezia non basta il Mose'. Black out maltempo, in Alto Adige migliaia isolati. Neve in Valle d'Aosta, caduti da 30 a 90 centimetri

La Repubblica - Ex Ilva, i pm, 'a rischio economia, ambiente e lavoro, dobbiamo intervenire'. Il padre del Mose, 'ho detto io, la diga resta giù, sarebbe come guidare una Ferrari senza freni'

Il Sole 24Ore – Manovra, Conte stringe sugli emendamenti, cambiano plastic tax e auto aziendali. Ex Ilva, Conte 'non consentiremo la chiusura'

Il Fatto Quotidiano - Ex Ilva, Mittal, 'recesso in corso l'azienda ha deciso; noi salvatori della Patria presi in giro dal Governo'

Gazzettamatin.it - Fiamme nella falegnameria Duclos di Aosta

Aostasera.it - 'Sto bene', ma appena gli agenti si allontanano sale in moto ubriaco

Aostaoggi.it - Trasporto pubblico locale, al via la mini rivoluzione

Aostanews24.it - Presentata la riorganizzazione del trasporto pubblico locale

BobineTV - Chatrian, quintuplicare l'ecotassa per i rifiuti extra VdA