Classe E resiste al dominio dei SUV, ecco le rilevazioni di New PadovaStar

I dati parlano chiaro: quello dei SUV (Sport Utility Vehicle) è il segmento dell’auto che ha registrato la maggiore crescita negli ultimi anni. Dal 2010 al 2018 siamo passati da 35 a circa 200 milioni di SUV in ambito mondiale. Costituiscono il 40% delle auto vendute. E il trend sembra ancora lontano dall’arrestarsi.

Anche nel nostro Paese, in base a un Focus Anfia relativo al luglio 2019, i SUV crescono del 6% e rappresentano il 41% del mercato. Sono i numeri a spiegare il grande interesse delle case automobilistiche per la categoria, eppure persino in uno scenario che sembra ormai cristallizzato, ci sono modelli che sanno fronteggiare l’ascesa dei SUV.

Perché Mercedes-Benz Classe E seduce gli amanti di comfort ed eleganza, i dati di New PadovaStar

Classe E di Mercedes-Benz conserva, senza dare prova di incertezze, la sua posizione di mercato. Lo rivelano le ultime analisi condotte da New PadovaStar, concessionaria ufficiale per la vendita e l’assistenza di vetture Mercedes-Benz e Mercedes-Benz Certified.

L’azienda veneta colloca Classe E al vertice della sua classifica delle auto di alta gamma Mercedes-Benz più vendute del 2019. La top 3 è composta da Classe E (44%), GLE (39%) e Classe G (11%).

La sua linea elegante e allo stesso tempo flessuosa, soprattutto considerate le dimensioni generose (è lunga 4,90 metri), fa della berlina di Stoccarda una raffinata auto di rappresentanza che, sfruttando un design dinamico, riesce nell’impresa di sedurre anche il pubblico giovane.

Il comfort è ai massimi livelli e la guida è tanto facile quanto piacevole. Sorprendenti i consumi, molto contenuti, merito di un motore progettato per esibire doti di silenziosità e potenza. Quando la si richiede la spinta c’è, possente e lineare è accompagnata da un sofisticato automatico a nove rapporti dalla cambiata rapida e puntuale.

Sono anche queste prerogative a rendere Classe E un prodotto vincente, assai apprezzato dalla clientela di New PadovaStar, malgrado la forte concorrenza del segmento SUV.

Il Gruppo Trivellato e il Nuovo Centro Usato, Mercedes-Benz Certified

New PadovaStar fa parte del Gruppo Trivellato, società attiva in ben quattro province (Vicenza, Padova, Rovigo e Verona) con 12 showroom e centri assistenza. Il 2018 è stato chiuso con 8.600 veicoli venduti e un fatturato di 250 milioni di euro.

Una delle ultime iniziative del Gruppo è il Nuovo Centro Usato Trivellato di Quartesolo (VI), che rappresenta il primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified in Italia.

All’interno dei 5.000 mq di spazi espositivi vengono offerte le migliori vetture usate Mercedes-Benz e Jahreswagen. Il cliente ha la possibilità di acquistare auto, a prezzi competitivi, che riguardano l’intera proposta Mercedes. Non solo Mercedes Classe A usata e la nuova Classe A, uno dei modelli più amati dal pubblico, ma anche tante altre auto in promozione.