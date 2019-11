L’Amore stregone, pianoforte a quattro mani per i Concerti aperitivo

Si intitola ‘El Amor Brujo’, l’amore stregone, il terzo dei Concerti aperitivo organizzati dalla Cooperativa Musica e Muse. Cinque pezzi della celebre composizione di Manuel De Falla per l’omonimo balletto, trascritti per pianoforte a quattro mani da Abraham Espinosa e Daniel Basomba saranno eseguiti nella seconda parte del concerto dal duo Carles Lama e Sofia Cabruja. L’appuntamento è domenica 17 novembre alle 11 all’auditorium della Cittadella dei Giovani.

Ad aprire l’esibizione saranno cinque lieder di Franz Schubert,trascrizione per pianoforte a quattro mani di Christoph Ewers: An die Musik, Auf dem Wasser, Du bist die Ruh Ständchen e Ungeduld. Seguiranno otto Lieder di Johannes Brahms (trascrizione Christoph Ewers).

Carles Lama e Sofia Cabruja rappresentano un modello di talento artistico nel mondo della musica classica e uno dei duo pianistici più riconosciuti in Europa. Acclamati da pubblico e critica per la loro capacità straordinaria di commuovere gli ascoltatori, il duo presenta una sincronizzazione spettacolare e una rarissima intesa reciproca.

Lama e Cabruja hanno ottenuto l’elogio della critica per la loro tecnica brillante, la passione, la qualità ineguagliata del suono e l’infinita eleganza dell’esecuzione. Con una profonda conoscenza di tutti i generi della musica classica, hanno sviluppato uno stile unico nell’interpretazione del repertorio a quattro mani. Dal 1987, anno in cui hanno cominciato a suonare insieme, la carriera internazionale di li ha portati ad esibirsi in sedi importanti quali Carnegie Hall (New York), Kolarac Memorial Hall (Belgrade), Teatro Solís (Montevideo).

Il loro repertorio spazia da Bach al XXI secolo e include tutti i pezzi principali per piano a quattro mani unitamente alle trascrizioni per orchestra più brillanti e impegnative.