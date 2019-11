COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTISTA: Ad Aosta graffitti contro Salvini

"Il Comune di Aosta si attivi per rendere decorosi i muri della nostra città abbiamo notato - commenta il coordinatore della Lega Giovani Vallée d’Aoste Giuseppe Manuel Cipollone - una serie di scritte che definivano la Lega e Matteo Salvini con epiteti coloriti e ingiuriosi.

Per questo abbia deciso di intervenire per rimuoverle. Noi non pretendiamo di piacere a tutti, ma il dissenso politico non dovrebbe mai mutare in una scusa per imbrattare la città e gli spazi comuni. Abbiamo già individuato un altro luogo dove questi insulti sono presenti e ci organizzeremo per intervenire nuovamente. Chi avesse notizie di ulteriori graffiti di questo genere può segnalarcelo attraverso i nostri canali social e noi saremo pronti a intervenire.

È anche un po' questa la differenza antropologica tra noi, che puliamo, e chi imbratta. Ci piacerebbe che il Comune di Aosta, i cui mezzi sono evidentemente di molto superiori ai nostri, possa pensare ad un piano organico di rimozione dei graffiti urbani più indecorosi.

Il ripristino della città, il suo decoro, la pulizia della sua immagine passano anche attraverso il contrasto duro alle lordure che imbrattano i muri della città. Se dovesse servire un aiuto in questo senso, fino a dove è consentito a titolo volontaristico, noi della Lega Giovani Vallée d’Aoste ci siamo».