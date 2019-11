Aosta: Istruzione per l'uso in caso di nevicate

Con l'approssimarsi della stagione invernale l'Amministrazione comunale ha provveduto a riunire in un Vademecum di facile consultazione alcuni consigli per i cittadini, utili in caso di nevicate abbondanti e/o temperature estemamente rigide con la formazione di ghiaccio, in modo da orientare i comportamenti di ciascuno a diminuire il rischio di incidenti stradali o infortuni.

L’efficacia e l’efficienza del servizio neve non dipendono solo da quanto può fare l’Ammi - nistrazione comunale, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini. Occorre pensare che, nel periodo invernale, alcuni di-sagi possono inevitabilmente succedere. Gli interventi saranno tuttavia più veloci e efficaci grazie alla collaborazione di tutti.

L’adozione di comportamenti corretti consente di ridurre le difficoltà,i rischi negli spostamenti eagevola il lavoro di chi gestisce il servizio neve. (Nella foto sopra l'albero tecnologico della Chambre)

