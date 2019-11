Alberi caduti e strade chiuse; primi disagi causati dalle forti nevicate

Nevica abbondantemente da diverse ore su tutta la Valle anche a media quota e lsi registrano alcuni interventi della Protezione civile. A Saint-Vincent verso le 22,20 di ieri carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco sono intervenuti per un albero caduta sulla strada regionale 46 all'ingresso ovest del paese, vicino alla casa dell'acqua e del peso pubblico, che non hanno riportato danni. La pianta è stata rimossa e l'area è stata messa in sicurezza.

Alle 5 in località Chantel di Saint -Pierre gli operatori della Protezione civile hanno liberato la sede stradale rimasta bloccata per il maltempo e, insieme ai tecnici della società Deval hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica alla frazione, che si era interrotta per un blackout.

Contemporaneamente a La Salle, su segnalazione del sindaco, una squadra è intervenuta con Vigili del fuoco e Polizia locale per rimuovere alcune piante cadute sulla strada comunale di Chabodey; Infine intervento poco prima delle 6 a Nus, lungo la Statale 26, all'altezza del mobilificio Pramotton, sempre per la caduta di un albero sulla sede stradale.

Per oggi venerdì 15 novembre l'Ufficio meteo prevede ulteriori nevicate residue al mattino; poi una breve interruzione delle precipitazioni nel pomeriggio e una ripresa in serata, in particolare oltre i mille metri di quota.