I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali il governo scende in campo per proteggere Venezia dalle troppe criticità; in evidenza anche la condanna per omicidio contro i carabinieri che arrestarono Cucchi e l'annuncio di Mittal che lascerà l'Ilva a fine anno



Il Corriere della Sera - Venezia, il giallo svelato del Mose, il governo interviene. 'Lasciamo l'Ilva', Mittal a fine anno chiude gli altiforni. 'Cucchi, fu un omicidio'; 12 anni ai due carabinieri

La Stampa – Venezia indifesa sott'acqua, 'a un passo dall'apocalisse'. Ilva, il governo sonda nuovi soci. Inchiesta 'Mensa dei poveri', arrestata Laura Comi. Opere incompiute nella città di Aosta, tagli per 8 milioni.

La Repubblica - Venezia sott'acqua, adesso c'è davvero paura. Tangenti 'Mensa dei poveri', GdF arresta ex Eurodeputata Laura Comi. Ex Ilva, Conte e M5S allo scontro sullo scudo penale, Di Maio è con il premier.

Il Sole 24Ore – Venezia, l'acqua alta e il Mose quasi finito, perchè le dighe non sono state usate. Partite Iva, corsa alla flat tax ma per la stretta in arrivo è rischio flop.

Il Fatto Quotidiano - Tangenti Lombardia, nuova ondata di arresti, domiciliari per l'ex eurodeputata di Fi Laura Comi

Gazzettamatin.it - Scuola e sport: sci...volare per promuovere lo sci tra gli studenti

Aostasera.it - Spaccio, tre condanne e un patteggiamento per quei 'bravi ragazzi'

Aostaoggi.it - Spaccio cocaina ad Aosta, tre condanne e un patteggiamento

Aostanews24.it - spaccio di cocaina ad Aosta, tre condanne e un patteggiamento

BobineTV - Ausl VdA, bisogna ridurre i codici bianchi in Pronto Soccorso