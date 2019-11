La Valle d’Aosta nel rapporto Nord Ovest del Sole 24 Ore

Stagione del turismo bianco al via. Il Nord Ovest è macroregione laboratorio. La sfida delle vacanze bianche si gioca su promozioni per gli skipass, pacchetti vacanza e rilancio degli investimenti in ricettività e strutture.

Il Rapporto pubblica anche un focus sulla sulla Valle d’Aosta regione green, con la Cva, la Compagnia valdostana acque che produce energia tutta carbon free.

Questo e tanto altro sul Rapporto NordOvest in edicola con Il Sole 24 Ore di venerdì 15 novembre tutti i piani per rilanciare la montagna. Per gli operatori del settore in Piemonte la sfida è aumentare la disponibilità di posti letto e puntare sulle settimane bianche per superare i limiti del “turismo di prossimità”.

Nella Via Lattea ci sono 10.193 posti in albergo a fronte di 65mila disponibilità in seconde case. A Sestriere torna la Coppa del mondo, mentre Club Med si appresta a effettuare nuovi investimenti. La scommessa per la Valle d’Aosta è aumentare i collegamenti tra le vallate. Dal 2021 via al maxi collegamento senza sci tra Cervinia e Zermatt.

Sempre in tema natalizio, la storia della Monterosa Zelandi, che con i suoi stoppini per candele illumina il mondo da Novara. Puntata poi a Govone, il paese dedicato al Natale, premiato dall’Unione europea.Natale tempo di feste e di liquori, in particolare tradizionali.

Il Sole 24 Ore NordOvest fa il punto sulle iniziative per il rilancio delle tradizioni tra Liguria e Piemonte, ovvero dal gin al basilico al Vermouth Belle Epoque, passando per l’Amaro di Recco che sbarca in Australia. Per quanto riguarda credito e territorio, emblematico il caso della Banca Passadore.

I top manager illustrano le strategie che prevedono lo sbarco a Nord Est con l’obiettivo di servizi retail e di gestione di patrimoni, mentre l’istituto investe massicciamente in information technology e servizi welfare.

Sempre in tema di tecnologia, Alessandro Giglio racconta il passaggio dal business delle tv all’e-commerce con lo sbarco sulle tv cinesi per promuovere il made in Italy.