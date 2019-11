Vivenda assicura prodotti mense certificati

In riferimento all'ispezione del NAS Carabinieri di Aosta presso il centro di cottura in Arnad, località Chamagnolaz n.10, Vivenda S.p.A. tiene a precisare che ha operato e opera in conformità alle disposizioni di legge ed alle regole contrattuali fornendo prodotti certificati e di qualità. La Vivenda S.p.A. confida che la regolarità del proprio operato venga agevolmente e rapidamente constatata dagli organi competenti.