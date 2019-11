Tutte transitabili le strade valdostane dopo nevicata notte scorsa

E' costantentemente monitorata la situazione sulle strade regionali della Valle d’Aosta dopo la nevicata di questa notte che sono state particolarmente importanti soprattutto nelle zone di sud est.

Tutte le strade risultano al momento percorribili ma si segnala che su alcune valli laterali (S.R. 2 di Champorcher, S.R. 47 di Cogne, S.R. 23 di Valsavarenche e S.R. 23 di Rhêmes) permangono alcune difficoltà connesse al restringimento delle carreggiate per gli importanti cumuli di neve.

Si sta comunque lavorando per allargare la sede viabile e si presume che in giornata si normalizzi la situazione. Sono stati effettuati numerosi interventi per la caduta di piante che sono stati generalizzati su quasi tutto il territorio, eventi che non hanno causato danni a persone o cose e che sono stati risolti.

Il Centro funzionale della Regione segnala per oggi nuvolosità irregolare, con qualche fiocco oltre 800-1000 m, più probabile in serata, alternato a schiarite e molto nuvoloso, con deboli nevicate sparse oltre 600-800 m per domani, sabato 16 novembre.L’Assessorato ricorda a tutti gli automobilisti che è in vigore l’obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo.