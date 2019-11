Cresce la febbre congressuale nell'Uv, assemblee sezioni affollate

Nonostante la nevicata ad Arvier la partecipazione all'assembela unionista è stata massiccia. L'avvicinarsi del congresso di fine mese contribuisce ad aumentare l'adrenalina e la voglia di confronto. Una partecipazione sottotraccia per scelta del Presidente Erik Lavevaz che, impegnato nell'organizzazione interna poco spazio dedica alla comunicazione, forse per evitare la presenza di infiltrati.

E Ad Arvier Lavevaz ha anticopato la posizione dell'Uv circa la situazione politica che oggi ha riasunto in una nota diffusa in serata: "La réforme institutionnelle prévue dans l’accord souscrit avec Rete Civica a été objet de confrontation dans la réunion hebdomadaire du Comité Fédéral. La position de l’Union Valdôtaine reste la même déjà annoncée au début de l’analyse de la réforme et lors de la nomination de la sous-commission. Le Mouvement ne se soustrait pas au débat, objectivement nécessaire, pour essayer de réaliser des reformes qui puissent assurer d’avantage de stabilité politique à notre région.

Cependant aucune échéance temporelle ne peut être accepté sur une analyse d’une telle complexité et importance pour la Vallée d’Aoste. Le Mouvement n’a pris aucune position préconçue, le Comité Fédéral a demandé à la commission politique, qui a été nommée spécifiquement pour ce but, de travailler à l’élaboration d’une proposition de loi alternative qui puisse à la fois assurer gouvernabilité, mais pas forcément prévoir l’élection directe du Président du Gouvernement".