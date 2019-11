Aosta: Il Teatro Giacosa restituito per sette mesi alla città

Gli appassionati dello Charaban preoccupati che la chiusura della struttura compromettesse la tradizione della 'veillà culturale' lungo i portici di via De Maistre posso stare tranquilli: il Teatro Giacosa di Aosta ha riaperto i battenti almeno fino a giugno 2020. La Giunta comunale ha infatti deliberato oggi l'affidamento della gestione del cinema teatro Giacosa per la stagione 2019/2020 alla società aostana 'Dreamlight'.

La decisione è stata presa dopo che i controlli di merito lo scorso aprile avevano evidenziato irregolarità nelle posizioni di due delle tre ditte che avevano costituito l’Ati che si era aggiudicata la gara per la gestione della sala con l’annesso Bar du Théâtre.

L’ente pubblico, come da indirizzo espresso dalla quarta Commissione nello scorso mese di agosto, doveva provare comunque a garantire un’offerta culturale alla città nonostante la conclamata crisi del settore, confermata dalla rendicontazione degli ultimi anni di gestione da parte del concessionario.

La forma seguita per l'affidamento della gestione del Teatro Giacosa è analoga a quella già utilizzata per la Cittadella dei Giovani, vale a dire una concessione dove il soggetto privato che gestisce, a fronte di alcuni vincoli imposti dal Comune, ottiene una forma di compartecipazione alle spese di funzionamento della struttura.

Nel dettaglio, il periodo di gestione è stato individuato dall'1 novembre 2019 al 30 giugno 2020 con un canone equivalente al 10 % del fatturato riguardante il solo affitto della sala relativamente al periodo di riferimento, oltre ad alcuni oneri tra cui l’anticipazione delle spese relative alla gestione della struttura e quelle riguardanti la manutenzione ordinaria, la titolarità delle utenze a eccezione di quella relativa al riscaldamento, la titolarità di tutti i documenti tecnico-amministrativi prescritti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo e la riserva a favore del Comune dell’utilizzo gratuito della sala per manifestazioni e/o eventi.

Entro giugno 2020 dovrà però essere bandita una nuova gara per una gestione stabile della struttura.