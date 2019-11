Pistole Cariche contro la violenza di genere

“Promuovere eventi che ci vedano tutti schierati in prima fila”, Ramira Bizzotto, segretaria generale Uil VdA, commenta la manifestazione unitaria contro la violenza di genere. “Il fil rouge – spiega - è dato dal rispetto come valore sociale fondante e dall’educazione alla parità di genere come base per una regione che accolga e sia in grado di garantire possibilità e benessere a tutti”.

Per il ventennale dell'istituzione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre sarà anche presentato il libro “Pistole cariche” sull’influenza dei pregiudizi e dei modelli maschili e femminili veicolati dalla pubblicità. (Ramira Bizzotto nella foto)

Interverrà anche l’autrice Caterina Grisanzio, coordinatrice nazionale Uil FPL Pari Opportunità.

<header>

25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

</header>

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna.

La violenza contro le donne influisce negativamente e rappresenta un grave ostacolo nell’ottenimento di obiettivi cruciali quali l’eliminazione della povertà, la lotta all’HIV/AIDS e il rafforzamento della pace e della sicurezza.