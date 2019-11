Aosta: Una nuova biblioteca al Quartiere Cogne per favorire la socializzazione

Ora è quasi ad aprile dovrebbe essere inaugurata la nuova biblioteca comunale del Quartiere Cogne, ma la struttura sarà agibile da gennaio, quando l'associazione Aosta Iacta Est inzierà l'attività di animazione di animazione culturale e di aggregazione sociale. Nel frattempo la Giunta disporrà l'aquisto degli arredi e, in collaborazione con la Biblioteca regionale acquisterà 800 libri, cd e dvd.

L'inaugurazione della biblioteca del quartiere Dora nel 2012 nel corso della guida Giordaniana del Comune di Aosta. Dopo sette anni con ogni probabilità si inauguerà una nuova biblioteca ad Aosta: al Quartiere Cogne per sconfiggere MalAosta

E' quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta su proposta di Andrea Paron. Si tratta di progetto nato da un’idea di Bruno Giordano, funzionario del servizio bibliotecario regionale, già Sindaco di Aosta. Capofila, ovviamente è l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Paron, che ha trovato nei funzionari comunali e delle attuali bibliotecarie un punto d’appoggio fortemente motivato nella realizzazione del progetto.

"Il progetto - spiega Paron - ha l’obiettivo di riportare un punto di riferimento istituzionale riconosciuto nel cuore del Quartiere, un luogo che possa parlare a tutte le età: i bambini per imparare e giocare, i giovani per studiare e relazionarsi, gli adulti per informarsi e leggere, gli anziani per ritrovarsi e aggiornarsi".

Per questo La Giunta ha accolto la proposta di collaborazione avanzata dall’Associazione di volontariato “Aosta Iacta Est”, da oltre un decennio impegnata nell’organizzazione di attività a carattere ludico/ricreativo di notevole interesse, tra le quali l’iniziativa di rilevanza nazionale “GiocAosta”. L'associazione, che si farà anche carico di una serie di interventi relativi al riordino e ripristino degli spazi in uso, si è impegnata ad organizzare più di cento eventi all'anno. Un grande impegno che contribuirà a far rivivere culturalmente e socialemte tutto il Quartiere.

Insomma la Biblioteca rappresenterà un nuovo, rinnovato e qualificato spazio sociale ed essere, perché no, al centro di una rete di servizi e attività che possano ridare qualità, dignità e attenzione a un quartiere troppo a lungo trascurato. Tutte cose che il nostro giornale ha sollecitato.

Senza sbilanciarsi l’assessore commenta: “Ritornare a investire sul Quartiere Cogne e facendolo partendo dalla cultura è un’operazione originale ma dovuta per le tante brave persone che lo abitano e che sono una risorsa preziosa per la città”.

I locali individuati sono ubicati nei prefabbricati in parte usati dalle scuole in Place Soldats de la neige dove sono previste una zona di accoglienza, una sala per i bambini, una per gli adulti e uno spazio per le attività informatiche.

Altre sale saranno invece a disposizione per eventuali laboratori e corsi di formazione, altre a disposizione della cittadinanza, dei giovani e delle associazioni che potranno così avere un luogo per incontrarsi e realizzare progetti e attività a favore del Quartiere e dei suoi abitanti.

La sensibilità e all’attenzione del servizio regionale consentirà di dotare la biblioteca di circa 8 mila volumi, 200 nuovi DVD, oltre agli abbonamenti per i principali quotidiani e le maggiori riviste di attualità.

Inoltre, sempre in virtù di questa collaborazione, la nuova Biblioteca potrà contare su un finanziamento annuale certo, utile per i nuovi acquisti e gli aggiornamenti.

È prevista l’apertura iniziale per almeno quattro giorni alla settimana con personale qualificato e d’esperienza, che sia in grado di gestire anche situazioni di crisi e disagio, attivando i servizi preposti.

“Nel frattempo – si sbilancia l’assessore Andrea Paron – siamo al lavoro per aggregare attorno a questo importante progetto le realtà vive e sane del Quartiere Cogne: la scuola, la Parrocchia, le Associazioni, la coprogettazione per gli anziani. Una sinergia per costruire un servizio partecipato e per ridare dignità e qualità a un quartiere storico di Aosta”.

Il tutto per sconfiggere MalAosta al Quartiere Cogne.