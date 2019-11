Conoscere il diabete: entra nel vivo il progetto dia[BE]logue

due gli appuntamenti pubblici, che si terranno nell'Hôtel des États di piazza Chanoux ad Aosta.

Il primo è in programma alle ore 16.30 di sabato 16 novembre, con la conferenza intitolata "Diabete-Cuore": i relatori saranno il dottor Giulio Doveri, Direttore della struttura complessa di Medicina interna di Aosta, specialista in diabetologia, e il dottor Paolo Scacciatella, Direttore della struttura complessa Cardiologia e UTIC di Aosta, specialista in cardiologia.

Domenica 17 novembre, dalle 9 alle 13, sarà possibile farsi misurare gratuitamente la glicemia e la pressione arteriosa.

L'obiettivo del progetto dia[BE]logue, che significa "essere diabetici e parlarne", è quello di sensibilizzare, coinvolgere e informare il cittadino su una patologia invalidante come il diabete.