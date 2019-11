Stefano Venturini nuovo presidente Cna Comunicazione e Terziario avanzato Valle d’Aosta

In seguito alle dimissioni di Pier Francesco Grizi l'assembela del settore Comunicazione e Terziario avanzato della CNA ha eletto alla presidenza il fotografo Stefano Venturini che sarà coadiuvato da un gruppo di lavoro composto dai referenti di ciascun mestiere: Diego Pallu, titolare dello studio fotografico Pallu a Châtillon per il settore fotografia; Elmo Maglione, titolare del Centro Serigrafico Valdostano di Aosta per il settoregrafica e stampa; Andrea Lombardo, titolare di New office 2 Technics srl di Aosta per il settore informatica e commercio informatico; Massimo Pesando, titolare di Tipografia Pesando per il settore editoria.

L’elezione del nuovo presidente è stata anche l’occasione per un momento di confronto tra gli impren-ditori del settore, allo scopo di definire le azioni da portare avanti nei prossimi mesi. Un tematica sentita dall’intera categoria è quella del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

«Un nuovo incontro sarà convocato a breve - ha affermato il neo presidente Venturini - allo scopodi confrontarci più approfonditamente su tale problematica e avviare un’interazione con la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Centrale unica di Committenza, finalizzato a uno snellimentodelle procedure e alla loro semplificazione».