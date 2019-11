IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 14 NOVEMBRE 2019 APRÈS-MIDI @POLITIC&SKATERS 2@

La rimozione dell’insegna della Regione da piazza Deffeyes è come la stalla chiusa con i buoi scappati, sconsolata e tardiva: gli skaters da tempo vanno all’attacco anche delle panchine e dei bordi in pietra delle aiuole dell’area antistante via Festaz, che quindi a breve sarà da riportare alla decenza con la loro sostituzione. Non sarebbe meno dispendioso e più educativo imporre il rispetto delle norme e del vivere civile a quei balordi che si divertono a sfidare le istituzioni e i cittadini? E la Regione ne acquisterebbe una “decorosa” credibilità. (PARE)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43