Studenti a lezioni di sport invernali con 'Sci...volare a scuola'

Avvicinare gli studenti valdostani delle classi quinta elementare e prima media al mondo degli sport invernali e, più in generale, alla montagna. Questo l'obiettivo del progetto ' Sci…volare a scuola', presentato giovedì 14 novembre a Palazzo regionale. L'iniziativa prevede incontri in classe ed esperienze pratiche sugli sci e si svilupperà nel triennio 2019/2022.

Nel corso dell’anno scolastico corrente, tra il 9 e il 20 dicembre, le classi che aderiranno al progetto incontreranno i Maestri di sci per svolgere un’attività ludico-didattica in classe, attraverso la quale gli studenti si avvicineranno alle discipline degli sport invernali, al mondo delle piste da sci e degli impianti a fune, imparando le regole e le modalità di fruizione corrette. Il 16 gennaio, gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, oltre all’attività in classe, avranno l’occasione di praticare una delle tre discipline dello sci: sci nordico, sci alpino e snowboard.

'Sci...volare a scuola' è organizzato e promosso dalla Presidenza della Giunta; dagli assessorati regionali dei Trasporti, Ambiente, Istruzione, Turismo in collaborazione con l’Associazione Valdostana Impianti a Fune-Avif, l’Associazione Valdostana Enti Gestori Piste Sci di Fondo-Avef; l’Associazione Valdostana Maestri di sci-Avm; l’Associazione Sport Invernali Valle d’Aosta-Asiva e Confcommercio VdA.

"L'iniziativa 'Sci… volare a scuola' è trasversale - ha commentato il Presidente della Giunta, Antonio Fosson e vede il lavoro sinergico tra vari assessorati che hanno collaborato e messo insieme le proprie forze al servizio dei nostri ragazzi, delle scuole e delle loro famiglie".

L'assessora all'Istruzione, Chantal Certan, ha sottolineato che "la diffusione tra i giovani di una cultura sportiva rientra a pieno titolo tra gli obiettivi di apprendimento legati alla salute, al benessere, alla prevenzione e alla sicurezza", mentre l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy ha ricordato che "per stimolare la partecipazione al progetto, e più in generale l’attività dello sci di discesa, l’Avif in accordo con la Regione promuove il biglietto stagionale a 50 euro per tutti gli studenti valdostani minorenni".

Per l'assessore all'Ambiente, Albert Chatrian, "è importante creare nelle nuove generazioni una cultura della montagna, favorendone la conoscenza, nel caso specifico, nella sua veste invernale. Quest’iniziativa, che si colloca nel contesto culturale e sociale in cui vivono i giovani, è un’occasione per stimolare delle riflessioni sulle necessità del territorio e sulle problematiche dell’ambiente".

Confcommercio della Valle d'Aosta si farà carico di parte dei costi delle attrezzature sportive che saranno fornite agli studenti: "E' per noi motivo di grande orgoglio contribuire alla buona riuscita di questa iniziativa - ha commentato Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA nella foto insieme a Giuseppe Cuc, presidente dei Maestri di sci valdostani - che conferma come la sinergia tra pubblico e privato sia fondamentale per realizzare concretamente progetti di alto valore educativo e sociale. Noi in questo senso ci siamo e ci saremo sempre".