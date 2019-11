Il culto dei defunti è il tema di una serata a Tsanté de Bouva

I vecchi cimiteri valdostani (da Valgrisa a Gressoney) sono i protagonisti del documentario realizzato da Teresa Santomarco con interviste a studiosi e ricordi di testimoni che trattano degli usi funerari che verrà proiettato sabato 16 novembre alle 21 a Tsanté de Bouva di Fenis in una serata organizzata dalla biblioteca intercomunale di Saint-Marcel, Nus, Fénis.

'Il silenzio testimone del passato', questo il titolo del documentario, apre la serata “Dal Cimitero al Revenant”. A seguire, la relazione di Mirko Cianci 'Quell'ascia sulla bara', che illustrerà i motivi simbolici che dalla preistoria a epoche ancora recenti prevedevano che si usasse associare la figura dell'ascia ai defunti: questa pratica, seppur in modo marginale, era conosciuta anche in Valle d'Aosta, a Issime per esempio.

L’ascia era simbolo di cesura dalla vita, maneggiato da divinità nel loro aspetto mortifero, solitamente associate alla folgore. Una selezione di immagini dall’Europa e da altre contrade integrerà e renderà più dinamica l’esposizione.