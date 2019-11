Riaperto lavoro part-time Usl VdA, ma i sindacati sono 'preoccupati'

Il nuovo regolamento dell'Usl Vda per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è stato approvato, e il personale del Comparto sanità può partecipare al bando per l'assegnazione dell'orario 'part-time'. Lo annuncia l'azienda sanitaria valdostana, precisando che il bando sarà pubblicato entro il mese di novembre di ogni anno e quello del 2019 avrà decorrenza dall'1 gennaio 2020.



"Il regolamento - si legge in una nota dell'Usl - riconosce il diritto del dipendente alla trasformazione del rapporto di lavoro in caso di particolare necessità e favorisce la permanenza nell'ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni personali, come familiari portatori di handicap, conviventi invalidi, figli minorenni in età scolare, consentendo loro di conciliare l'impegno lavorativo con le proprie esigenze". Inoltre "viene garantita la tutela diretta e immediata mediante riconoscimento in qualsiasi momento dell'anno per le situazioni di necessità legate a problemi di salute presenti nel nucleo familiare del dipendente".

Invece che destare entusiasmo, la nuova disciplina contrattuale è stata accolta con "perplessità e preoccupazione" dai sindacati di categoria Fp/Cgil, Cisl/Fp, Uil/Fpl e Savt/Santé. In particolare i sindacati "rilevano e segnalano un'incidenza percentuale complessiva del part-time scesa dal 15,75% del giugno 2018 all'11,08% del febbraio 2019, allontanandosi sempre di più dal 25% concedibile" e "ricordano che, nel bando precedente, non sono stati concessi part-time a tutte le categorie e profili e il loro numero esiguo non ha minimamente soddisfatto le richieste dei lavoratori al punto tale da portare gli stessi ad optare per il licenziamento". L'auspicio è di "un maggiore rispetto delle esigenze di chi ogni giorno garantisce egregiamente i servizi".