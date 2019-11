Grandi soddisfazioni per i giovani danzatori dell’Ecole et Conservatoire de Danse

Anche quest'anno l'Ecole et Conservatoire de Danse di Ellada Mex, scuola professionale di danza che ha sede nella palestra Sami di Charvensod, ha preso parte al più importante concorso al mondo di danza per giovani danzatori. Dal 7 all'11 novembre, infatti, un gruppo di allieve della scuola, fra i 10 e i 18 anni di età, ha partecipato a tale competizione, presentando sia brani solistici sia numeri d'insieme.

I punteggi ottenuti, nell'impegnativa semifinale di Parigi sono stati assolutamente positivi, soprattutto negli ensembles, dove hanno sfiorato i 90/100 di valutazione. Tuttavia la prova più significativa è stata quella che ha vista protagonista Stella Sabbadini (foto sotto), quattordicenne di Nus che, unica italiana, è stata premiata nel concorso con una prestigiosissima borsa di studio.

La ragazza, infatti, nella prossima estate, prenderà parte ad un'ambi- tissima masterclass a Barcellona. Il valore di questi dieci giorni di studio intensivo è di più di mille euro, che sono stati pertanto donati alla ragazza da una giuria composta da rappresentanti dell'American Ballet, dei teatri principali di Dresda, Cannes, Monaco, Parigi e di altre importanti realtà artistiche. I migliori, nell'ambito di tale Masterclass, dall'età di diciassette anni in poi, possono avere accesso al mondo del professionismo coreutico nelle migliori compagnie.

Ellada Mex si dice “contenta di dare questa opportunità alle sue allieve, che possono così avvicinarsi ed essere coinvolte nel mondo professionale della danza. Preparare tutti questi pezzi è stato impegnativo e l’esperienza parigina è soltanto l’inizio dell’anno accademico, il viaggio di istruzione delle ragazze per assistere al Teatro della Scala al trittico di Béjart, Balanchine e Kyliàne, lo stage, fra due mesi, con il Maestro Piotr Nardelli, che in questi giorni, appunto, è alla Scala per preparare con il corpo di ballo milanese la coreografia di Béjart, gli esami per alcune allieve.”