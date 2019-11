L’Arma mette a disposizione “Una stanza tutta per sé” per le audizioni di donne e minori violentati

“Una stanza tutta per sé” è una stanza per l’audizione protetta di donne e minori, il cui scopo è offrire alla vittima di violenze e abusi, nel delicato momento della denuncia, un ambiente dedicato che tenda a rendere meno traumatico l’approccio con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subite.

L’inaugurazione ad Aosta di “Una stanza tutta sé” sarà un ulteriore strumento per il contrasto alla violenza di genere la cui Giornata Internazionale si celebra ogni anno il 25 novembre. La cronaca dimostra che la violenza, in tutte le sue forme, nei confronti di donne e minori è una realtà quotidiana che solo il coraggio di denunciare e l’impegno della società tutta possono contribuire a fermare.

Il progetto proposto va in questa direzione ed è frutto di una collaborazione in rete sul territorio, sulla base delle linee guida di un più grande progetto a livello nazionale: le socie di Soroptimist Valle d’Aosta e Zonta Club Aosta Valley sono particolarmente orgogliose di questo traguardo e ringraziano le Istituzioni che hanno sostenuto ed agevolato la realizzazione di questo luogo.